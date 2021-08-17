В белой блузке и леггинсах: Александра Даддарио в скромном луке пришла на вечеринку

В белой блузке и леггинсах: Александра Даддарио в скромном луке пришла на вечеринку

35-летняя актриса также была запечатлена по пути на мероприятие Дженнифер Кляйн, посвященное Дню индульгенции в Брентвуде.

Александра Даддарио, которую мы видели в роскошных образах на красных дорожках, появилась перед фотокамерами репортеров в простой молочно-белой блузке, черных леггинсах и туфлях-лоферах. Через плечо у девушки висела голубая сумка на тонким ремешке, а на лице была черная маска. Александра была с распущенными волосами, а в руках держала солнцезащитные очки. Она была практически без макияжа.

Александра Даддарио / Getty Images

На этой же вечеринке присутствовали Джей Ло и Николь Шерзингер.

Напомним, актриса сыграла одну из главных ролей в сериале HBO "Белый лотос" и недавно посещала премьерный показ ленты. На премьеру Александра приехала в золотистом вечернем платье на бретельках и туфлях-лодочках также золотистого оттенка. Актриса сделала красивый вечерний макияж и накрасила губы насыщенной красной помадой, а волосы распустила.

Александра Даддарио / Getty Images

В подписи под снимком в Instagram она тогда написала, что 10:30 вечера для нее слишком позднее время, но на показ пришлось сходить. Ниже кадр из сериала.

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