В белой блузке и юбке с пайетками: красивая Ева Лонгория на светском мероприятии в Каннах

Ева Лонгория сходила на еще одно светское мероприятие во время Каннского кинофестиваля.

Актриса посетила гала-концерт Breaking Through The Lens Transcending Borders в лаундже Campari каннского Дворца фестивалей в Каннах.

В этот раз Ева появилась на публике в прозрачной белой блузке и макси-юбке оттенка металлик, расшитой пайетками, и дополнила образ сатиновыми белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Лонгория собрала в высокий пучок, сделала красивый макияж глаз с пышными ресницами, подчеркнула губы блеском, надела серьги-висюльки и колье на шею. Также на запястье у Евы был широкий бриллиантовый браслет и несколько колец сверкало на пальцах.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Также Ева блистала на красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля, она приезжала на премьеру фильма "Эмилия Перес", где появилась в небесно-голубом платье, лиф которого был на тонких бретельках и расшит стразами, камни были пришиты и на юбку и струились вдоль обнаженного бедра актрисы.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

А днем папарацци запечатлели Лонгорию около отеля, она дефилировала перед ними в желтом платье-миди и босоножках на каблуках.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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