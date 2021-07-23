В белой футболке и без белья: Анджелину Джоли сфотографировали на шопинге в Париже

В белой футболке и без белья: Анджелину Джоли сфотографировали на шопинге в Париже

46-летняя актриса попала под прицел французских папарацци.

Вчера, 22 июля, Анджелину Джоли сфотографировали во время прогулки по Парижу. Вместе с детьми Паксом, Захарой и Ноксом звезда была замечена на выходе из флагманского магазина Kith.

Анджелина Джоли была одета в простую белую футболку, под которую, похоже, не стала даже надевать бюстгальтер, и в высоких песочных вельветовых брюках со стрелками. В руках актриса несла удлиненный жакет из этого костюма и маленькую бежевую сумку, а лук дополнила остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.

Анджелина Джоли / Getty Images

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Энджи была в защитной маске, волосы ее были просто распущены, а в ушах сверкали серьги, а на запястье был минималистичный золотой браслет.

В Париж Джоли приехала в рамках сотрудничества с Guerlain, ЮНЕСКО и Французской обсерваторией Apidologie в рамках проекта, который обучает и поддерживает женщин-пчеловодов-предпринимателей по всему миру.

Анджелина Джоли / Getty Images

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