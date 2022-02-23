В белой футболке и косухе: Олег Винник поделился новой фотографией

Артист выложил новое фото и поддержал подписчиков.
Олег Винник опубликовал в Instagram свое новое фото, на котором он появился в стильном образе. Артист запечатлен в белой футболке и черной косухе. На его лице щетина, которая придает его образу брутальности. Он задумчиво смотрит в сторону.
В подписи Винник поддержал подписчиков в сложившейся ситуации.
"Украина — миролюбивая страна! Мы на своей земле. И с нами Бог! Боже, народ благослови…", — написал Олег.
Ранее артист в стильном луке на музыкальной премии "Украинская песня года" во дворце "Украина" представил новую песню.
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