В белой куртке и прозрачной юбке с разрезами: Зендея в стильном луке от Burberry появилась в Нью-Йорке

Папарацци снова подловили Зендею по дороге на ивент в Нью-Йорке. Девушка продемонстрировала новый красивый образ.

Актриса выбрала для своего выхода стильный наряд из весенней коллекции 2025 года бренда Burberry. Он состоял из белого жакета с большими пуговицами и воротником-стойкой и черной прозрачной юбки макси с лентами с фирменным принтом и высокими разрезами, сквозь которые она продемонстрировала стройные ноги.

Зендея / Фото: Getty Images

Аутфит Зендея дополнила белыми босоножками с завязками вокруг лодыжек.

Актриса сделала волнистую прическу и уложила ее назад, нежный макияж и завершила лук золотыми серьгами.

Напомним, Зендея подчеркнула стройные ноги пышным мини-платьем с пышными рукавами от бренда Louis Vuitton.

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