В белой майке без белья: Кендалл Дженнер оказалась под прицелом папарацци

26-летняя американская модель попала под прицел уличных фотографов в Лос-Анджелесе.

Кендалл Дженнер вышла из своего Ferrari и направилась в сторону тротуара. Одета звезда была в белую майку, под которой не было белья, сверху на ней была объемная черная рубашка, а также Дженнер подобрала к образу черные широкие брюки и обула черные остроносые сапоги на каблуках.

На плече у модели была белая объемная сумка. Девушка надела черные солнцезащитные очки, которые хорошо защищают от вспышек фотокамер, и синюю маску на лицо. А на шее у нее сверкала золотая подвеска.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер часто попадает под прицелы папарацци, особенно когда возвращается домой после пилатеса. Тренировки модель обычно посещает с подругой Хейли Бибер. Но, куда звезда шла в этот раз, не известно.

Читайте также: