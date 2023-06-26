В белой майке без белья: Сара Сампайо сходила на шопинг

Экс-"ангел" Victoria's Secret опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий с прогулки.
Сара отправилась на шопинг и была одета в этот день в короткую белую майку на широких бретельках, которую надела без белья, и джинсовую юбку длины миди с разрезом посередине и поясом на талии. Обута модель была в удобные кроссовки, на лице у нее были черные очки от солнца, а на шее - несколько украшений.
Сампайо распустила длинные темные волосы и накрутила их легкими волнами. Также на плече у девушки висела коричневая сумка на короткой ручке.
"День покупок", - коротко подписала фото Сампайо.
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Сара сделала несколько кадров в бутике, в кафе и во время прогулки на улице. Выглядела девушка стильно.
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