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В белой майке без белья: Сара Сампайо сходила на шопинг

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
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В белой майке без белья: Сара Сампайо сходила на шопинг

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

Экс-"ангел" Victoria's Secret опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий с прогулки.

Сара отправилась на шопинг и была одета в этот день в короткую белую майку на широких бретельках, которую надела без белья, и джинсовую юбку длины миди с разрезом посередине и поясом на талии. Обута модель была в удобные кроссовки, на лице у нее были черные очки от солнца, а на шее - несколько украшений.

Сампайо распустила длинные темные волосы и накрутила их легкими волнами. Также на плече у девушки висела коричневая сумка на короткой ручке.

"День покупок", - коротко подписала фото Сампайо.

(листайте фото вправо)

Сара сделала несколько кадров в бутике, в кафе и во время прогулки на улице. Выглядела девушка стильно.

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Дата публикации
Просмотры
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