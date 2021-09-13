В белой майке без лифчика: Кендалл Дженнер сфотографировали на прогулке с любимым

В белой майке без лифчика: Кендалл Дженнер сфотографировали на прогулке с любимым

Кендалл Дженнер - одна из тех девушек, которые любят максимальный комфорт в своих повседневных луках.

24-летняя Кендалл на днях была сфотографирована папарацци во время прогулки со своим возлюбленным в Сохо. Встречается Дженнер с 24-летним баскетболистом, выступающий за клуб НБА "Финикс Санз", - Девином Букером.

Кендалл Дженнер и Девин Букер / Getty Images

Пара вернулась из отпуска и неспешно прогуливалась по улицам Нью-Йорка. Кендалл была одета в белую короткую майку, под которой традиционно не было бюстгальтера, широкие серые брюки со стрелками. Поверх майки Кендалл надела трикотажный жакет, а также надела черную бейсболку и вьетнамки на маленьких каблуках. Девушка была в маске на лице, а на плече у нее висела вместительная черная сумка. На шее у Дженнер была золотая цепочка с медальоном, а в ушах - маленькие серьги-кольца.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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Девин тоже был в маске, белой майке и бежевой рубашке с короткими рукавами, а также в черных брюках и кедах. Влюбленные не держались за руки, как, например, это постоянно делает сводная сестра Кендалл – Кортни Кардашьян, и ее бойфренд Трэвис Баркер, и вообще не подавали виду, что они пара.

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Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

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