В белой майке и джинсах с бахромой: Дженнифер Энистон похвасталась своим повседневным луком

56-летняя актриса поделилась в Instagram блоге несколькими снимками.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон запостила несколько фотографий из автомобиля и показала, какой образ выбрала для прогулки выходного дня.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

На актрисе была простая обтягивающая белая майка, которую она сочетала с синими укороченными джинсами с бахромой на штанинах и белыми кроссовками от Nike. Джен распустила светлые волосы, сделала простой дневной макияж, в ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца. Она сделала фото сидя на пассажирском сиденье автомобиля и продемонстрировала, что ездит пристегнутой ремнем безопасности.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Кстати, ранее в этом же образе актрису сфотографировали в Нью-Йорке. Только тогда Дженнифер сочетала лук с другими белыми кедами, а вот джинсы, похоже, надела те же самые.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон / © Getty Images

