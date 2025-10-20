- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
В белой майке и джинсах с бахромой: Дженнифер Энистон похвасталась своим повседневным луком
56-летняя актриса поделилась в Instagram блоге несколькими снимками.
Дженнифер Энистон запостила несколько фотографий из автомобиля и показала, какой образ выбрала для прогулки выходного дня.
На актрисе была простая обтягивающая белая майка, которую она сочетала с синими укороченными джинсами с бахромой на штанинах и белыми кроссовками от Nike. Джен распустила светлые волосы, сделала простой дневной макияж, в ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца. Она сделала фото сидя на пассажирском сиденье автомобиля и продемонстрировала, что ездит пристегнутой ремнем безопасности.
Кстати, ранее в этом же образе актрису сфотографировали в Нью-Йорке. Только тогда Дженнифер сочетала лук с другими белыми кедами, а вот джинсы, похоже, надела те же самые.