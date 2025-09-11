В белой майке и прозрачной юбке с рюшами: жена миллиардера - Лорен Санчес - посетила ужин от Chanel

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Лорен Санчес Безос попала в объективы папарацци, когда она приехала на ужин Chanel, посвященный презентации книги Софии Копполы Chanel Haute Couture. Мероприятие состоялось в клубе Double's в Нью-Йорке.

Телеведущая выглядела эффектно, на ней была белая майка в рубчик и черная юбка макси A-силуэта с прозрачными вставками, принтом polka dot и рюшами. На тонкой талии у женщины был черный пояс со шнурками и акцентными золотыми цепочками, украшенными золотыми монетами.

Аутфит Лорен дополнила черными капроновыми колготами, черными туфлями на шпильках и черной сумочкой.

Санчес сделала объемную укладку с мягкими локонами, макияж с прозрачным блеском на губах, уши украсила золотыми серьгами, на лице были черные солнцезащитные очки, а на руке - золотой браслет-цепочка с подвесками и кольцо.

Напомним, Лорен Санчес на Неделе высокой моды в Париже появилась в черном платье-пальто от Balenciaga с воротником-стойкой и черными пуговицами.