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В белой майке и пышной юбке: Миа Риган посетила Уимблдон

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
460
Время на прочтение
1 мин
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В белой майке и пышной юбке: Миа Риган посетила Уимблдон

Миа Риган / Фото: Getty Images

Девушка Ромео Бекхэм посетила Уимблдон и сфотографировалась вместе с его бабушкой.

Модель Миа Риган была запечатлена на девятом дне Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в компании Сандры Бекхэм (матери Дэвида Бекхэма и бабушки его сына Ромео), а также своего отца Деса Ригана.

Сандра Бекхэм, Миа Риган и Дес Риган / © Getty Images
Сандра Бекхэм, Миа Риган и Дес Риган / Фото: Getty Images

Миа была одета в белую майку на тонких бретельках и двухцветную пышную юбку. Она также была в черных носках, обута в грубые ботинки на платформе, а на плече у нее висела черная маленькая сумка на тонком ремешке. На шее у девушки была цепочка с подвеской, в ушах – серьги-висюльки, а белокурые короткие волосы были слегка растрепаны.

Почему с Мией на Уимблдон не приехал Ромео Бекхем – загадка. Возможно, это связано с его работой в американской футбольном клубе.

Миа Риган / © Getty Images
Миа Риган / Фото: Getty Images

Кстати, напомним, ранее Дэвид Бекхэм со своей мамой Сандрой был запечатлен на трибунах теннисного турнира. Его жена Виктория также его не сопровождала.

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Дата публикации
Просмотры
460
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