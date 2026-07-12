- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
В белой майке и широких брюках: Элли Голдинг попала под прицел папарацци в США
Певица Элли Голдинг попала под прицел папарацци в Майами.
39-летняя британская артистка направлялась на стадион «Майами» перед неожиданным выступлением на четвертьфинале чемпионата мира по футболу FIFA в штате Флорида.
Одета знаменитость была в белую майку в рубчик и черные широкие спортивные штаны. Также у нее на голове была бейсболка и прямоугольные черные солнцезащитные очки на лице, а обула черные кеды из замши.
На прошлой неделе Элли Голдинг находилась в Лондоне и вместе со своим возлюбленным и отцом своего второго ребенка Бо Минниаром они посетили Уимблдонский теннисный турнир. В тот день певица выбрала для выхода в свет черное платье на пуговицах свободного кроя в принт, с длинными рукавами и рюшами на подоле и воротнике.