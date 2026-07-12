В белой майке и широких брюках: Элли Голдинг попала под прицел папарацци в США

Элли Голдинг / © Getty Images

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39-летняя британская артистка направлялась на стадион «Майами» перед неожиданным выступлением на четвертьфинале чемпионата мира по футболу FIFA в штате Флорида.

Одета знаменитость была в белую майку в рубчик и черные широкие спортивные штаны. Также у нее на голове была бейсболка и прямоугольные черные солнцезащитные очки на лице, а обула черные кеды из замши.

Элли Голдинг / © Getty Images

На прошлой неделе Элли Голдинг находилась в Лондоне и вместе со своим возлюбленным и отцом своего второго ребенка Бо Минниаром они посетили Уимблдонский теннисный турнир. В тот день певица выбрала для выхода в свет черное платье на пуговицах свободного кроя в принт, с длинными рукавами и рюшами на подоле и воротнике.

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Бо Минниар и Элли Голдинг / © Getty Images

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