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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

В белой майке и широких брюках: Элли Голдинг попала под прицел папарацци в США

Певица Элли Голдинг попала под прицел папарацци в Майами.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Getty Images

39-летняя британская артистка направлялась на стадион «Майами» перед неожиданным выступлением на четвертьфинале чемпионата мира по футболу FIFA в штате Флорида.

Одета знаменитость была в белую майку в рубчик и черные широкие спортивные штаны. Также у нее на голове была бейсболка и прямоугольные черные солнцезащитные очки на лице, а обула черные кеды из замши.

Элли Голдинг / © Getty Images

Элли Голдинг / © Getty Images

На прошлой неделе Элли Голдинг находилась в Лондоне и вместе со своим возлюбленным и отцом своего второго ребенка Бо Минниаром они посетили Уимблдонский теннисный турнир. В тот день певица выбрала для выхода в свет черное платье на пуговицах свободного кроя в принт, с длинными рукавами и рюшами на подоле и воротнике.

Бо Минниар и Элли Голдинг / © Getty Images

Бо Минниар и Элли Голдинг / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
65
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