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- Шоу-бизнес
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В белой мини-юбке и на высоких каблуках: звезда реалити похвасталась стройными ногами в Лос-Анджелесе
Эмма Эрнан вышла в свет в гламурном образе total white.
Американская звезда реалити-шоу Selling Sunset Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улице в Лос-Анджелесе.
На Эмми был облегающий трикотажный топ с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте, которое украшал объемный пушистый меховой воротник. Она скомбинировала его с белой мини-юбкой с высокой посадкой и карманами, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит Эрнан дополнила белыми босоножками на массивной платформе, высоких каблуках и с тонкими ремешками на лодыжках. В руке звезда несла элегантную стеганую сумку Chanel с короткой ручкой и золотистой фурнитурой.
У Эммы была красивая прическа с локонами, макияж с бежевой помадой и нежный перламутровый маникюр. На лицо она надела солнцезащитные очки в белой оправе, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Эмма Эрнан в спортивном топе и велосипедках цвета сливочного масла продемонстрировала стройную фигуру во время прогулки.