Эмма Эрнан / © Getty Images

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Американская звезда реалити-шоу Selling Sunset Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улице в Лос-Анджелесе.

На Эмми был облегающий трикотажный топ с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте, которое украшал объемный пушистый меховой воротник. Она скомбинировала его с белой мини-юбкой с высокой посадкой и карманами, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

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Эмма Эрнан / © Getty Images

Аутфит Эрнан дополнила белыми босоножками на массивной платформе, высоких каблуках и с тонкими ремешками на лодыжках. В руке звезда несла элегантную стеганую сумку Chanel с короткой ручкой и золотистой фурнитурой.

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У Эммы была красивая прическа с локонами, макияж с бежевой помадой и нежный перламутровый маникюр. На лицо она надела солнцезащитные очки в белой оправе, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Эмма Эрнан в спортивном топе и велосипедках цвета сливочного масла продемонстрировала стройную фигуру во время прогулки.

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