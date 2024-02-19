В белой мини-юбке и жакете: стильная Кристен Стюарт на кинофестивале Берлинале

Перед камерами фотографов Кристен появилась в красивом белоснежном образе, надев короткий жакет Chanel без воротника с золотыми пуговицами, из которых она оставила последние две расстегнутыми и продемонстрировала свой живот.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Жакет Chanel в классическом стиле сочетался с короткой белой юбкой в сочетании с длинной прозрачной юбкой, которая доходила до колен. Образ она завершила переливающимися белыми чулками, черными босоножками с ремешками, сделала дымчатый макияж глаз и нюдовой помадой накрасила губы.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Фильм "Умирающая" рассказывает о пожилой женщине, которая обретает свободу после многих лет жизни со своим мужем, который любит все контролировать, когда его помещают в приют. Выйдя из-под его власти, она обнаруживает, что у всех ее теперь уже взрослых детей есть свои проблемы.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Напомним, ранее на кинофестивале Берлинале Кристен Стюарт посетила фолотоколл фильма "Любовная ложь, истекающая кровью" режиссера Роуз Гласс. В тот раз на публике Кристен появилась в крошечном сером бюстгальтере, который подчеркивал ее подтянутый живот и декольте.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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