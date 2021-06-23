В белой оверсайз рубашке и мини-платье: стильную Ирину Шейк сфотографировали в Нью-Йорке

Летний образ Ирины был довольно простым, но стильным и хорошо продуманным.

35-летнюю супермодель Ирину Шейк сфотографировали в Сохо, когда она направлялась в садик, чтобы забрать свою дочь Лею. Она выбрала для выхода белую оверсайз рубашку и черное мини-платье с завязками на бедрах, которое хорошо оттеняло роскошный бронзовый загар знаменитости.

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В последнее время Ирина большая поклонница бренда Burberry и часто появляется не только в вещах от этой марки, но и с аксессуарами. Поэтому в свой новый аутфит тоже решила добавить сумку от этой марки на массивной цепочке и с монограммой. Также из аксессуаров она решила надеть любимую цепочку от Tiffany & Co., солнцезащитные очки и что интересно сережки Шейк надела разные.

Ирина Шейк / Getty Images

Напомним, что в последнее время за моделью очень пристально следят фотографы, ведь ходят слухи, что она встречается с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом. Пару уже замечали вместе на отдыхе в Париже, но пока они свои отношения никак не комментируют. На фоне этих слухов модель продолжает вести обычную жизнь и общаться с отцом своей дочери Брэдли Купером.

Ирина Шейк и Брэдли Купер / Getty Images

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Ирина Шейк на прогулках с дочерью Леей (17 фото)

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