В белой рубашке, черном галстуке и бриллиантах: Деми Мур на кинофестивале в Торонто

61-летняя актриса похвасталась стройной фигурой на красной дорожке.
Деми Мур посетила Международный кинофестиваль в Торонто, где представила фильм "Субстанция" (The Substance), в котором сыграла главную роль.
На красной дорожке звезда появилась в черно-белом аутфите бренда Thom Browne. На ней была классическая белая рубашка с черным галстуком, черный атласный широкий пояс, подчеркнувший ее тонкую талию, и длинная черная юбка. Она выглядела стройно и эффектно.
Наряд Мур дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Волосы актрисы спадали ей на спину, а на лице был макияж смоки-айс.
Уши Деми украсила длинными флористическими серьгами с бриллиантами, руку – бриллиантовым кольцом, а к юбке прикрепила золотую брошь с бриллиантами в виде цветка.
Напомним, Деми Мур в эффектных образах блеснула стройными ногами на страницах глянца.
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