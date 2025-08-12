- Дата публикации
В белой рубашке и джинсах: Сара Джессика Паркер приехала на показ фильма в Нью-Йорке
Сара Джессика Паркер сходила на показ нового фильма в Нью-Йорке.
Звезда сериала «И просто так…» приехала на показ фильма «Библиотекари» киностудией HamptonsFilm в библиотеке Ист-Хэмптона в Нью-Йорке.
Для светского выхода Сара Джессика выбрала белую объемную рубашку и узкие джинсы в тон, которые закатала до верха. Обута актриса была в нюдовые босоножки с открытыми носами на невысоких каблуках. У нее на шее была цепочка с подвеской, волосы распущены и уложены волнами, в ушах лаконичные серьги с небольшими бриллиантами, а на лице легкий дневной макияж.
А недавно Паркер посетила очередное мероприятие посвященной выходу третьего сезона сериала «И просто так…». Звезда позировала на крыше в Париже, где прошел промо-тур проекта.