В белой рубашке и джинсах: стильная и скромная Тина Кунаки на показе Victoria Beckham

Дизайнер Виктория Бекхэм на днях презентовала во второй раз свою коллекцию на Парижской неделе моды.

В прошлом году в октябре Виктория Бекхєм дебютировала в Париже. В тот важный для нее вечер ее поддерживала вся семья, включая сына Бруклина и его супругу Николу Пельтц, с которой Виктория тогда враждовала.

В этом году на шоу дизайнера также съехалась вся семья, коллеги и друзья. Среди них были и просто известные люди, например, французская модель и бывшая супруга Венсана Касселя, Тина Кунаки, была запечатлена на показе коллекции весна-лето 2024 в первом ряду.

Тина Кунаки / Фото: Associated Press

Тина была в белой рубашке объемного фасона и белых брюках с поясом с золотой пряжкой на талии. И обута была в черные кожаные босоножки. Манекенщица распустила свои кудрявые длинные волосы и широко улыбалась на фото, когда вместе с подругой позировала фотографам.

Также шоу дизайнера посетила и модель Миа Риган. Ее называют будущей невесткой Виктории Бекхэм, так как она встречается с ее средним сыном Ромео Бекхэмом. Сам Ромео, кажется, показ матери пропустил.

Миа Риган / Фото: Associated Press

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