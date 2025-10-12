ТСН в социальных сетях

91
1 мин

В белой рубашке и фраке: стильная Джулия Робертс вышла на красную дорожку в Лондоне

Джулия Робертс вышла на красную дорожку на 69-м Лондонском кинофестивале BFI в Королевском фестивальном зале.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

57-летняя актриса выбрала для светского выхода элегантную белую рубашку с золотыми пуговицами, черный фрак и классические брюки, которые стилизировала с лаковыми остроносыми сапогами на каблуках.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия распустила свои густые волосы, уложив их красивыми волнами, сделала выразительный макияж и дополнила лук драгоценным колье на шее. Позируя перед камерой актриса демонстрировала свою фирменную улыбку и выглядела расслабленной.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

На фестивале представили новый фильм с участием Робертс «После охоты», в котором исполнила главную роль. На дорожке актриса позировала и в компании своих коллег.

Эндрю Гарфилд (слева направо), Таддеа Грэм, Джулия Робертс, Лука Гуаданьино, Айо Эдебири и Майкл Штульбарг / © Associated Press

Эндрю Гарфилд (слева направо), Таддеа Грэм, Джулия Робертс, Лука Гуаданьино, Айо Эдебири и Майкл Штульбарг / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как Джулия Робертс привлекла внимание в наряде с шортами-бермудами.

91
