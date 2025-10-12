- Дата публикации
В белой рубашке и фраке: стильная Джулия Робертс вышла на красную дорожку в Лондоне
Джулия Робертс вышла на красную дорожку на 69-м Лондонском кинофестивале BFI в Королевском фестивальном зале.
57-летняя актриса выбрала для светского выхода элегантную белую рубашку с золотыми пуговицами, черный фрак и классические брюки, которые стилизировала с лаковыми остроносыми сапогами на каблуках.
Джулия распустила свои густые волосы, уложив их красивыми волнами, сделала выразительный макияж и дополнила лук драгоценным колье на шее. Позируя перед камерой актриса демонстрировала свою фирменную улыбку и выглядела расслабленной.
На фестивале представили новый фильм с участием Робертс «После охоты», в котором исполнила главную роль. На дорожке актриса позировала и в компании своих коллег.
Напомним, ранее мы показывали, как Джулия Робертс привлекла внимание в наряде с шортами-бермудами.