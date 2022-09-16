В белой рубашке и красных брюках: стильная Эмили Ратажковски посетила саммит

Модель и молодая мама приняла участие в 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women's Summit в Линкольн-центре, в Нью-Йорке.

На мероприятие Эмили приехала в белой рубашке с закатанными рукавами и красных брюках со стрелками с высокой талией. Обута была в остроносые золотые туфли на каблуках, а в руках держала маленькую сумку от Louis Vuitton.

Из аксессуаров Ратажковски надела часы на тонком коричневом ремешке из кожи и золотое колье на шею. Она была с распущенными волосами, макияжем со стрелками, а губы накрасила нюдовым блеском.

Во время мероприятия модель дала интервью Тори Берч, в котором высказала свое мнение о гендерном равенстве.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

"Я думаю, что очень важно вовлекать мужчин в эти разговоры. Я не думаю, что феминизм должен быть словом, означающим, что мы просто разговариваем сами с собой", - сказала она.

Напомним, ранее мы писали, что в июле 2022 года Ратажковски рассталась с мужем Себастьяном Беаром-МакКлардом, с которым они вместе воспитывают полуторагодовалого сына Сильвестра. Муж изменял Эмили. В начале сентября она официально подала на развод.

Эмили Ратажковски с мужем / Фото: Getty Images

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