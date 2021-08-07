В белой рубашке и модных кюлотах: небрежный стритстайл лук актриса Кэти Холмс

У Кэти точно нужно взять приме того, как создать небрежную элегантность в образе.

Белая рубашка - главная составляющая любого гардероба и прекрасно это знает актриса Кэти Холмс. После расставания с бойфрендом-ресторатором она не так часто попадает под прицел уличных фотографов, но как видим своему стилю кэжуал осталась верна.

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В новом образе Кэти продемонстрировала как можно сочетать рубашку и модные и удобные кюлоты. Она небрежно подкатала рукава изделия, а один его край заправила в брюки. Обула она под свой наряд удобные лоферы от Gucci, а на плече у нее висела сумка-шопер. Завершили образ солнцезащитные очки и несколько лаконичных украшений.

Кэти Холмс / Getty Images

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Стиль Кэти Холмс (18 фото)

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