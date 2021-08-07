Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В белой рубашке и модных кюлотах: небрежный стритстайл лук актриса Кэти Холмс

В белой рубашке и модных кюлотах: небрежный стритстайл лук актриса Кэти Холмс

Кэти Холмс / Getty Images

У Кэти точно нужно взять приме того, как создать небрежную элегантность в образе.

Белая рубашка - главная составляющая любого гардероба и прекрасно это знает актриса Кэти Холмс. После расставания с бойфрендом-ресторатором она не так часто попадает под прицел уличных фотографов, но как видим своему стилю кэжуал осталась верна.

В новом образе Кэти продемонстрировала как можно сочетать рубашку и модные и удобные кюлоты. Она небрежно подкатала рукава изделия, а один его край заправила в брюки. Обула она под свой наряд удобные лоферы от Gucci, а на плече у нее висела сумка-шопер. Завершили образ солнцезащитные очки и несколько лаконичных украшений.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Getty Images

Читайте также: На стиле: Кэти Холмс подловили в модных джинсах-палаццо и майке

Следующая публикация