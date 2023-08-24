В белой рубашке и молочных брюках: стильная София Вергара сходила на работу

Актриса является членом жюри шоу America's Got Talent, и так же, как Хайди Клум, практически ежедневно ездит на съемки проекта и попадает под прицел фотографов.

В этот раз на улицах Лос-Анджелеса Софию запечатлели в белой рубашке с короткими рукавами и молочных брюках с высокой талией и накладными карманами. Обута звезда была в белые мюли на высоких каблуках и платформе. Также на плече у Вергары была ее любимая сумка от Christian Dior цвета хаки. С ней актриса почти всегда приезжает на съемки, видимо с собой ей необходимо взять очень много вещей и для этого нужно иметь такую большую сумку.

София Вергара / Фото: Getty Images

Буквально на днях София Вергара продемонстрировала на улицах города другой образ – в белой рубашке и широких джинсах, которые сочетала с другой обувью, но с этой же сумкой.

София Вергара / Фото: Getty Images

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