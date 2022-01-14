В белой рубашке и оливковых брюках: "Холостячка" Злата Огневич отдохнула в заведении в Занзибаре

В белой рубашке и оливковых брюках: "Холостячка" Злата Огневич отдохнула в заведении в Занзибаре

Певица опубликовала новые фото со своего африканского отдыха.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – продолжает радовать фолловеров в Instagram фотоотчетами из своего отпуска в Африке.

На этот раз певица показала фото из Занзибара. Она сфотографировалась в одном из местных заведений.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Одета певица была в зеленый топ, белую рубашку и широкие оливковые брюки. Лук она дополнила соломенной шляпой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на шее – широкая золотистая цепь. Через плечо у артистки висела молочная сумочка.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Просто выдыхаю. Просто счастлива здесь и сейчас", - подписала снимки Огневич.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Кстати, в Африке певица отпраздновала свое 36-летие. Она поздравила себя фото в соцсети, на которых позировала возле водопада.

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