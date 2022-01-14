В белой рубашке и оливковых брюках: "Холостячка" Злата Огневич отдохнула в заведении в Занзибаре

Певица опубликовала новые фото со своего африканского отдыха.
Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – продолжает радовать фолловеров в Instagram фотоотчетами из своего отпуска в Африке.
На этот раз певица показала фото из Занзибара. Она сфотографировалась в одном из местных заведений.
Одета певица была в зеленый топ, белую рубашку и широкие оливковые брюки. Лук она дополнила соломенной шляпой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на шее – широкая золотистая цепь. Через плечо у артистки висела молочная сумочка.
"Просто выдыхаю. Просто счастлива здесь и сейчас", - подписала снимки Огневич.
Кстати, в Африке певица отпраздновала свое 36-летие. Она поздравила себя фото в соцсети, на которых позировала возле водопада.
Читайте также:
- В африканской маске и с синим маникюром: "Холостячка" Злата Огневич показала новое фото из Танзании
- Поехала в Африку: "Холостячка" Злата Огневич в экстравагантном купальнике похвасталась стройной фигурой
- В мандариновом корсете и латексных лосинах: "Холостячка" Злата Огневич дерзко позировала на корточках