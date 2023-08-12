В белой рубашке и с любимой сумкой: Джиджи Хадид сфотографировали на прогулке в Нью-Йорке

Американскую супермодель Джиджи Хадид заметили на прогулке в Нью-Йорке фотографы, когда она шла по центру города - в районе Нохо. Девушка была одета в стильный и непринужденный наряд, который придавал ее стройной фигуре еще большей утонченности за счет свободного фасона.

Джиджи сочетала белый верх - оверсайз рубашку на пуговицах - с черным низом - свободными штанами.

Также модель надела черные балетки с бантиками, собрала свои длинные светлые волосы в высокий пучок и добавила к луку любимую квадратную сумку с короткой ручкой от бренда Loro Piana. На глазах у нее были солнцезащитные очки в золотой оправе, на шее несколько золотых украшений, а в ушах были серьги от Jacquie Aiche.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Джиджи вышла на прогулку впервые за долгое время. Последние месяцы для девушки были очень сложными, поскольку она продолжала активно работать, принимая участие в показах и фотосессиях, а также поддерживала сестру Беллу, которая недавно призналась, что взяла паузу в работе из-за обострения болезни Лайма (боррелиоза).

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