В белой рубашке и широких брюках: певицу Шакиру запечатлели в здании суда в Барселоне

Шакира / © Getty Images

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Певица Шакира и ее бывший возлюбленный — футболист Жерар Пике — предстали перед судом, чтобы обсудить изменение условий порядка общения с их двумя сыновьями — Миланом и Сашей.

С детьми в Майами сейчас живет их мать Шакира. Она просит суд сократить количество поездок, которые дети совершают между США и Испанией. Ее адвокаты утверждают, что эта мера защитит их эмоциональное, физическое и академическое благополучие. В то же время адвокаты певицы предлагают, чтобы Жерар Пике чаще прилетал в США на встречу с сыновьями, например, во время их каникул. После того, как Шакира и Пике расстались в 2022 году, футболист сохранил за собой право видеться с детьми несколько дней в месяц во время их каникул.

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Шакира / © Getty Images

На судебное заседание певица приехала в белой рубашке и широких молочных брюках, обута в белые туфли на платформе, а на лице у нее были солнцезащитные очки в белой оправе. Волосы Шакира распустила и сделала укладку волнами.

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