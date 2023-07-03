В белой рубашке и широких джинсах: стильная Тина Кунаки прогулялась по улицам Парижа

Тина Кунаки шла по улице одета в белую рубашку с завязками на талии под которой была белая обтягивающая водолазка, широкие голубые джинсы с высокой талией и обута в черные туфли в сетку на прозрачных высоких каблуках.

Кунаки заплела свои длинные волосы в тонкие косички, сделала макияж с акцентом на пышных губах и надела несколько золотых серьг в уши.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Тина Кунаки позировала вместе со своей коллегой-моделью Эмили Ратажковски перед показом Jacquemus в Версале, во Франции. В тот раз девушка хвасталась стройными ногами в мини-юбке из тюля.

Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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