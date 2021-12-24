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В белой рубашке и шортах: новый "Холостяк" поплавал на яхте

В белой рубашке и шортах: новый "Холостяк" поплавал на яхте

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В белой рубашке и шортах: новый "Холостяк" поплавал на яхте

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский поделился снимков из теплой страны.

Главный герой 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" - 32-летний Алекс Топольский – опубликовал в Instagram фото из теплых краев.

Мужчина позирует на яхте в белой рубашке и белых шортах. На его лице – солнцезащитные очки.

Алекс Топольский / © Instagram Алекса Топольского
Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

"Здесь тепло", - подписал фото Алекс.

Предполагаем, что снимок был сделан во время съемок нового 12-го сезона проекта "Холостяк". Возможно, на яхте у Топольского состоялось свидание с одной из участниц, а возможно и групповое свидание.

Ранее Алекс показал фото, на котором позировал в джинсах и черной рубашке. Вокруг лежал снег, а позади были елки.

Алекс Топольский / © Instagram Алекса Топольского
Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

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