В белой рубашке и яркой юбке с цветами: Дженнифер Гарнер сходила на утреннее шоу

Знаменитость мило улыбалась и позировала фотографам.
Актриса и бывшая жена Бена Аффлека - Дженнифер Гарнер - посетила утреннее шоу Good Morning America. По пути в студию ее сфотографировали на улице в Нью-Йорке.
Известная актриса и предпринимательница выбрала для появления на публике простую свободную белую рубашку на пуговицах, которую сочетала с пестрой юбкой миди. У юбки был крупный принт в виде пионов малинового оттенка, а дополнила она ее широким поясом с пряжкой.
Также Гарнер надела бордовые туфли на высоких каблуках, распустила волосы, а на шее у нее была цепочка с кулоном в виде снежинки.
Некоторыми кадрами звезды в студии Good Morning America уже поделились в Instagram.
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