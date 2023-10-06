В белой рубашке и яркой юбке с цветами: Дженнифер Гарнер сходила на утреннее шоу

Актриса и бывшая жена Бена Аффлека - Дженнифер Гарнер - посетила утреннее шоу Good Morning America. По пути в студию ее сфотографировали на улице в Нью-Йорке.

Известная актриса и предпринимательница выбрала для появления на публике простую свободную белую рубашку на пуговицах, которую сочетала с пестрой юбкой миди. У юбки был крупный принт в виде пионов малинового оттенка, а дополнила она ее широким поясом с пряжкой.

Также Гарнер надела бордовые туфли на высоких каблуках, распустила волосы, а на шее у нее была цепочка с кулоном в виде снежинки.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Некоторыми кадрами звезды в студии Good Morning America уже поделились в Instagram.

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