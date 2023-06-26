В белой рубашке с цветами и в штанах с разрезами: Хлоя Морец на премьере мультфильма

Актриса появилась на красной дорожке в бренде, амбассадором которого является уже много лет.

Актриса и бывшая возлюбленная Бруклина Бекхэма - 26-летняя Хлоя Грейс Морец - посетила премьеру мультфильма "Нимона" от Netflix. Мероприятие с красной дорожкой прошло в Нью-Йорке, в театре AMC Lincoln Square.

Девушка в этом мультфильме озвучили главный персонаж - Нимону - оборотня, которая настаивает на том, чтобы быть помощницей рыцаря Баллистера Блэкхарта.

Перед камерами Хлоя появилась в стильном наряде, сочетав белый верх и черный низ. В частности, на актрисе была белая футболка, полосатая рубашка с крупной цветочной вышивкой и черные брюки с разрезами на штанинах. Весь наряд актрисы был от бренда Louis Vuitton из коллекции Pre-Fall 2023.

Хлоя Грейс Морец / Фото: Associated Press

Также Хлоя сделала яркий макияж с красной помадой на губах, а также надела золотые серьги-кольца.

Хлоя Грейс Морец / Фото: Associated Press

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