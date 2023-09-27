Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В белой рубашке с расстегнутыми пуговицами на декольте: Дженнифер Лоуренс сходила на показ Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
925
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белой рубашке с расстегнутыми пуговицами на декольте: Дженнифер Лоуренс сходила на показ Dior

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Актриса Дженнифер Лоуренс присутствовала на показе женской коллекции Christian Dior весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже.

33-летняя Лоуренс выглядела как всегда шикарно в белоснежной рубашке и черных широких брюках, подчеркнув талию тонким поясом и обув остроносые туфли на каблуках.

Несколько пуговиц на своей белой рубашке Дженнифер расстегнула, чтобы выглядеть сексуальнее, светлые волосы распустила и накрутила локонами. Она дополнила лук тонкой золотой цепочкой на шее, серьгами-кольцами и насыщенным макияжем в теплых оттенках. Маникюр у актрисы был выполнен в светлом оттенке, а на пальце сверкало кольцо с камнем. Также она надела часы.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

На показ Christian Dior приехало много знаменитостей: Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Аня Тейлор-Джой, Алекса Чанг и многие другие селебритис.

Роберт Паттинсон / © Associated Press
Роберт Паттинсон / Фото: Associated Press
Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
925
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация