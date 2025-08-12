В белой рубашке, юбке и слингбэках: Джессика Альба продемонстрировала деловой лук на прогулке

Джессика Альба / © Getty Images

Недавно мы рассказывали, что Альба возвращается к проекту — реалити-шоу Honest Renovations, где она является ведущей вместе с Элизабет Мэтис. Так что теперь фотографы все чаще могут запечатлеть Альбу на улицах Нью-Йорка, когда звезда бежит куда-то в рабочих делах.

В этот раз Джессика была одета в идеально выглаженную белую рубашку, песочную юбку длины до колен и обута в замшевые коричневые слингбэки на невысоких каблуках. В руках у знаменитости была маленькая кожаная сумка, волосы она распустила и уложила красивыми локонами, сделала макияж и надела солнцезащитные очки. Также у Джессики был светлый маникюр и серьги в ушах.

Джессика Альба / © Getty Images

Днем ранее Джессика Альба попала под прицел фотографов в другом образе. Она надела небесно-голубой топ на пуговицах и юбку-миди с карманами и высокой посадкой, сочетая образ с белыми кожаными туфлями-лодочками.

