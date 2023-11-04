В белой шляпе и плаще: роскошная бразильская супермодель очаровала total look на вечеринке

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась среди многих звездных гостей на мероприятии День Дерби, которое прошло на ипподроме Флемингтона в Мельбурне. Звезда Victoria’s Secret выбрала в этот раз для своего появления total look белого цвета.

На Амбросио было длинное белое платье, которое она дополнила тренчем с поясом и шляпой с широкими полями.

Также она сделала трендовый латте-макияж, накрасила ногти молочным лаком и завершила свой лук туфлями-лодочками и несколькими лаконичными украшениями.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно во многих странах праздновали Хэллоуин и по этому случаю Алессандра нарядилась в гламурный и смелых костюм с шифоновой юбкой золотым топом. Обута при этом она была в босоножки на танкетке Giuseppe Zanotti Lilii Borea.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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