ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

В белой шубе и костюме с пикантным декольте: Сиара в эффектном образе появилась на церемонии

40-летняя артистка выглядела красиво на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сиара

Сиара / © Associated Press

Сиара посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки в Нью-Йорке.

На ивенте она предстала в эффектном белоснежном аутфите. На ней был элегантный костюм, который состоял из брюк-клеш и двубортного удлиненного жакета приталенного силуэта с пикантным красивым декольте.

Сиара / © Associated Press

Сиара / © Associated Press

На плечи Сиара накинула объемную шубу из эко-меха. Лук артистка дополнила белыми кожаными перчатками и белыми туфлями-лодочками. Она надела черный парик боб-каре, сделала макияж с коричневыми блестящими тенями, а зону декольте намазала шиммером.

Сиара / © Associated Press

Сиара / © Associated Press

Напомним, Сиару в ярком образе и с детьми запечатлели во время прогулки в Нью-Йорке.

Дата публикации
Количество просмотров
8
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie