В белой шубе и костюме с пикантным декольте: Сиара в эффектном образе появилась на церемонии
40-летняя артистка выглядела красиво на светском мероприятии.
Сиара посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки в Нью-Йорке.
На ивенте она предстала в эффектном белоснежном аутфите. На ней был элегантный костюм, который состоял из брюк-клеш и двубортного удлиненного жакета приталенного силуэта с пикантным красивым декольте.
На плечи Сиара накинула объемную шубу из эко-меха. Лук артистка дополнила белыми кожаными перчатками и белыми туфлями-лодочками. Она надела черный парик боб-каре, сделала макияж с коричневыми блестящими тенями, а зону декольте намазала шиммером.
Напомним, Сиару в ярком образе и с детьми запечатлели во время прогулки в Нью-Йорке.