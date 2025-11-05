В белой шубе и костюме с пикантным декольте: Сиара в эффектном образе появилась на церемонии

Сиара / © Associated Press

Сиара посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки в Нью-Йорке.

На ивенте она предстала в эффектном белоснежном аутфите. На ней был элегантный костюм, который состоял из брюк-клеш и двубортного удлиненного жакета приталенного силуэта с пикантным красивым декольте.

На плечи Сиара накинула объемную шубу из эко-меха. Лук артистка дополнила белыми кожаными перчатками и белыми туфлями-лодочками. Она надела черный парик боб-каре, сделала макияж с коричневыми блестящими тенями, а зону декольте намазала шиммером.

