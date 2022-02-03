В белой шубе и с сумкой Chanel: модница Оливия Палермо на прогулке

В белой шубе и с сумкой Chanel: модница Оливия Палермо на прогулке

Она показала идеальный образ для не очень прохладного зимнего дня.

Знаменитая модница, инфлюенсер и дизайнер Оливия Палермо часто гуляет по Нью-Йорку и даже для обычных прогулок всегда стильно наряжается и следит за трендами. Второго февраля знаменитость сфотографировали в престижном районе Сохо в Нью-Йорке.

Оливия выбрала для прогулки белую объемную шубу, легинсы и блузу с хищным принтом. Дополнили этот аутфит сумка от Chanel с мехом и высокие лакированные сапоги-чулки с замком спереди. На лице у Оливии был макияж, и впервые за длительное время ее сфотографировали без солнцезащитных очков на лице, хотя обычно это один из неотъемлемых аксессуаров в луках девушки.

Оливия Палермо / Getty Images

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