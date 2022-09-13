В белой шубе на голое тело и со звездой на груди: американский актер на премии "Эмми"

Джеррод Кармайкл без рубашки появился на светском мероприятии.

Американский комик и актер Джеррод Кармайкл посетил 74-ю церемонию вручения премии "Эмми"-2022, состоявшуюся в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.

Оттуда Джеррод ушел не с пустыми руками, ведь он получил награду в номинации "Выдающийся сценарий для специального эстрадного шоу" - "Джеррод Кармайкл: Ротаниэль".

Его комедийное шоу затрагивало сложные темы. И именно во время него Кармайкл официально заявил, что он часть ЛГБТК-сообщества.

На церемонию "Эмми" актер пришел в белой винтажной длинной шубе, которую надел на голое тело, и черных брюках Gucci, из-под которых выглядывали белые трусы. Наряд он дополнил черными лоферами The Row.

Джеррод Кармайкл / Фото: Associated Press

Шею он украсил широкой золотой цепочкой с большой звездой с бриллиантами от Platt Boutique, а уши – серьгами-гвоздями.

Джеррод Кармайкл / Фото: Associated Press

Напомним, а Зендея стала лучшей актрисой в драматическом сериале за свою работу в "Эйфории". Забрать награду девушка вышла в пышном платье с обнаженными плечами от Valentino.

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