В белой шубе, с бокалом и собакой: участница "Холостяка-11" умилила подписчиков новыми снимками

Розали Номбре показала фото из родного Донецка.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре – поехала к себе домой в Донецк и показала оттуда в Instagram снимки с милой собакой по кличке Вольт. Девушка держала его одной рукой, а во второй был бокал с шампанским. Позировала она на заснеженной улице на фоне многоэтажек.
Одета Розали была в белую эко-шубу, белый длинный шарф и коричневые ботфорты.
В подписи к снимкам Номбре призналась, что очень скучает по своей собаке, но забрать ее в Киев из-за постоянных переездов и работы не может.
Напомним, ранее финалистка "Холостяка-11" - Юлия Бельченко - показывала фото с бездомной собакой.
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