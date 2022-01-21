В белой шубе, с бокалом и собакой: участница "Холостяка-11" умилила подписчиков новыми снимками

Розали Номбре показала фото из родного Донецка.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре – поехала к себе домой в Донецк и показала оттуда в Instagram снимки с милой собакой по кличке Вольт. Девушка держала его одной рукой, а во второй был бокал с шампанским. Позировала она на заснеженной улице на фоне многоэтажек.

Розали Номбре/Instagram

Одета Розали была в белую эко-шубу, белый длинный шарф и коричневые ботфорты.

Розали Номбре/Instagram

В подписи к снимкам Номбре призналась, что очень скучает по своей собаке, но забрать ее в Киев из-за постоянных переездов и работы не может.

Напомним, ранее финалистка "Холостяка-11" - Юлия Бельченко - показывала фото с бездомной собакой.

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