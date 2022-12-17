В белой шубе с капюшоном и на высоких шпильках: Мэрайя Кэри сходила на рождественский концерт

Певица, как всегда, выглядела гламурно.

Мэрайя Кэри попала в объективы папарацци, когда шла на рождественский концерт в Нью-Йорке. Перед входом ее ждала толпа поклонников, которые хотели получить от нее автографы.

Артистка выглядела эффектно. На ней была белая шуба с капюшоном, черные лосины и черные кожаные сапоги на высоких шпильках.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Свой лук Кэри дополнила черными очками, макияжем с розовой помадой и укладкой с локонами.

Мэрайя была рада встрече с фотографами, которым она мило улыбалась.

Напомним, ранее певица ошеломила вечерним аутфитом в черном шелковом платье с разрезом.

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