В белой шубе с капюшоном и на высоких шпильках: Мэрайя Кэри сходила на рождественский концерт

Певица, как всегда, выглядела гламурно.
Мэрайя Кэри попала в объективы папарацци, когда шла на рождественский концерт в Нью-Йорке. Перед входом ее ждала толпа поклонников, которые хотели получить от нее автографы.
Артистка выглядела эффектно. На ней была белая шуба с капюшоном, черные лосины и черные кожаные сапоги на высоких шпильках.
Свой лук Кэри дополнила черными очками, макияжем с розовой помадой и укладкой с локонами.
Мэрайя была рада встрече с фотографами, которым она мило улыбалась.
Напомним, ранее певица ошеломила вечерним аутфитом в черном шелковом платье с разрезом.
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