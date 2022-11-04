В белой водолазке и клетчатой юбке: Аманда Холден блеснула сосками по дороге на работу

Папарацци сфотографировали Аманду Холден по дороге на работу – на радиостанцию Heart FM, где она ведет утреннее шоу.

Ведущая появилась на улицах Лондона в стильном луке с пикантным акцентом. На ней была желтая клетчатая юбка с белым поясом и белая водолазка. Под ней на Аманде был бюстгальтер из очень тонкой ткани, сквозь которую просвечивали ее соски, но это совсем не смущало знаменитость. Напротив, она обожает ходить в таком белье или вообще без него.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Наряд Холден скомбинировали с белыми сапогами на высокой грубой подошве.

На голове у нее была черная кепка, а на шее - массивный кулон с бусами. На лицо Аманда надела очки с малиновыми линзами.

Напомним, ранее Голден во время отдыха в крошечном бикини продемонстрировала сексуальную фигуру.

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