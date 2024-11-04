В белой водолазке и широких брюках: Джей Ло в повседневном аутфите сходила в ресторан с сыном

Дженнифер Лопес была снова запечатлена фотографами в Лос-Анджелесе.

55-летняя Лопес вместе со своим 16-летним сыном Максом сходила перекусить в ресторан Nobu. Дженнифер облачилась в обтягивающую белую водолазку и полосатые широкие брюки в тонкую полоску с высокой талией, которые сочетала с белыми туфлями на огромной платформе и каблуках. Актриса собрала волосы заколкой и надела большие солнцезащитные очки на лицо.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам другое фото, когда певицу и актрису запечатлели папарацци в автомобиле с неизвестным мужчиной.

Также Дженнифер Лопес посетила митинг в Лас-Вегасе в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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