В белой водолазке и широких брюках: Джей Ло в повседневном аутфите сходила в ресторан с сыном

Дженнифер Лопес была снова запечатлена фотографами в Лос-Анджелесе.
55-летняя Лопес вместе со своим 16-летним сыном Максом сходила перекусить в ресторан Nobu. Дженнифер облачилась в обтягивающую белую водолазку и полосатые широкие брюки в тонкую полоску с высокой талией, которые сочетала с белыми туфлями на огромной платформе и каблуках. Актриса собрала волосы заколкой и надела большие солнцезащитные очки на лицо.
Напомним, ранее мы показывали вам другое фото, когда певицу и актрису запечатлели папарацци в автомобиле с неизвестным мужчиной.
Также Дженнифер Лопес посетила митинг в Лас-Вегасе в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис.
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