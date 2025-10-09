ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
60
1 мин

В белой юбке с черными акцентами и на шпильках: красивая Наоми Кэмпбелл на фэшн-показе

55-летняя британская супермодель и звезда 90-х посетила шоу бренда Chanel.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл была среди звездных красавиц на фэшн-показе Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На ивенте супермодель появилась в стильном образе от французского бренда. На ней был белый свитшот с воротником-отворотом и молнией, а также белая юбка миди с акцентной черной каймой, которые имитировали карманы.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Аутфит Наоми дополнила черно-белыми остроносыми босоножками на шпильках. У нее были распущенные волосы с плетением на макушке, макияж с прозрачным блеском на губах и молочно-фиолетовый маникюр. Уши Кэмпбелл украсила серьгами с бриллиантами, шею — золотыми цепочками с подвеской, а руки — кольцом и часами с черным ремешком.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Напомним, Наоми Кэмпбелл в металлическом мини-платье сыграла диджей-сет на вечеринке в ОАЭ.

