В белой юбке с черными акцентами и на шпильках: красивая Наоми Кэмпбелл на фэшн-показе
55-летняя британская супермодель и звезда 90-х посетила шоу бренда Chanel.
Наоми Кэмпбелл была среди звездных красавиц на фэшн-показе Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
На ивенте супермодель появилась в стильном образе от французского бренда. На ней был белый свитшот с воротником-отворотом и молнией, а также белая юбка миди с акцентной черной каймой, которые имитировали карманы.
Аутфит Наоми дополнила черно-белыми остроносыми босоножками на шпильках. У нее были распущенные волосы с плетением на макушке, макияж с прозрачным блеском на губах и молочно-фиолетовый маникюр. Уши Кэмпбелл украсила серьгами с бриллиантами, шею — золотыми цепочками с подвеской, а руки — кольцом и часами с черным ремешком.
