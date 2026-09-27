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- Шоу-бизнес
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В белой юбке с перьями и полурасстегнутой рубашке: Селин Дион очаровала Париж
Канадская певица превратила очередной выход из парижского отеля в настоящее модное дефиле.
Селин Дион снова попала в объективы папарацци в Париже. У отеля ее ждали поклонники, которых звезда поприветствовала улыбкой и воздушными поцелуями.
Знаменитость очаровала своим новым эффектным аутфитом. На ней была свободная белая рубашка с закатанными рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами, из-под которой проглядывало черное белье.
Рубашку Дион сочетала с асимметричной атласной юбкой от Dior, украшенной контрастными черными и белыми страусиными перьями.
Образ она дополнила черными остроносыми слингбэками на высоких шпильках, черным клатчем и черными солнцезащитными очками. Также на ней были золотые серьги-кольца, кольцо и часы с черным лакированным ремешком.
Селин гладко причесала волосы и собрала их в низкий пучок, а также нанесла естественный макияж.
Напомним, Селин Дион появилась на публике в черном платье с пикантным вырезом от Balenciaga.