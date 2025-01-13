В белых джинсах и черном пальто: Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку

Актриса Кэти Холмс попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка.
46-летняя Кэти часто попадает под прицел фотографов перемещаясь по городу. Она всегда приветлива и улыбается, видимо совсем не против, чтобы ее фотографировали, а снимки появлялись в свежей прессе.
В этот раз Холмс направлялась на спектакль "Наш городок" в Нью-Йорке. Знаменитость была одета в оливковый свитер, молочно-белые широкие джинсы и черное длинное пальто и обута была в белые кеды.
На голове у Кэти была темно-серая шапка-бини, а на лице большие солнцезащитные очки, которые она носит, видимо для того, чтобы вспышки от фотокамер не слепили ей глаза. Волосы актрисы были распущены, а на губы она нанесла немного блеска. Кэти несла несколько наполненных вещами пакетов и черную сумку в руке.
Ранее, напомним, звезду подловили в черной дубленке и серой шапке, когда она также прогуливалась по Нью-Йорку.
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