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Совсем скоро на больших экранах выйдет новая часть культовой анимационной франшизы — «История игрушек 5» от Disney и Pixar. К украинскому дубляжу фильма присоединились телеведущий Григорий Решетник и музыкант Филипп Коляденко.

Для Григория Решетника участие в этом фильме станет возвращением к уже знакомой роли. Телеведущий вновь озвучит отца Бонни — персонажа, которому он подарил свой голос в предыдущих фильмах франшизы.

Григорий Решетник

К команде дубляжа также присоединился музыкант, продюсер и основатель творческого союза Phil It Филипп Коляденко. Для него это первый опыт участия в дубляже анимационных фильмов.

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Филипп Коляденко

В новой части легендарной франшизы Базз, Вуди и Джесси сталкиваются с совершенно новым испытанием. Их главным соперником становится Лилипад — продвинутый планшет-лягушонок, который грозит стереть границы привычного детского мира. Чтобы вернуть все на свои места, старым друзьям придется сплотиться как никогда раньше. А помогать им в этом приключении будет новый харизматичный персонаж — Смарти Пентс, игрушка, созданная, чтобы помочь малышам приучиться к горшку.

Режиссерами фильма выступили Эндрю Стэнтон — один из создателей франшизы «История игрушек», режиссер фильмов «ВОЛЛ-И», «В поисках Немо» и «В поисках Дори» — и Кенна Харрис, известная по короткометражной анимации «Чао, Альберто».



В саундтрек фильма вошла оригинальная песня I Knew It, I Knew You в исполнении Тейлор Свифт. Также к работе над музыкой вернулся лауреат премии «Оскар» Рэнди Ньюман.

Фильм «История игрушек 5» в украинском прокате с 18 июня.

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