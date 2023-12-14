В белых колготках и мини-платье: дочь Умы Турман появилась на презентации фильма

Молодая актриса выбрала образ от известного бренда.
Дочь голливудской звезды Умы Турман - 25-летняя актриса Майя Хоук - посетила презентацию фильма "Маэстро", который снял Брэдли Купер для Netflix. Премьера запланирована на 20 декабря, а до того, его показали звездным гостям. Фотоколл состоялся в Лос-Анджелесе.
К фотографам Майя вышла в мини-платье от Модного дома Prada, амбассадором которого является.
Наряд не имел бретелек, был выполнен из коричневого шелка и имел кринолиновую основу. Также платье украшала имитация бюстье на лифе из белой ткани.
Дополнила девушка образ белыми колготками и сатиновыми туфлями на высоких каблуках.
Также Майя сделалась объемную прическу и яркий макияж с красной помадой на губах.
На странице в Instagram она опубликовала несколько снимков этого события и одно из фото было довольно дерзким, поскольку она приподняла юбку и продемонстрировала кринолиновый каркас.
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