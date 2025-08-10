ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

В белых мини-шортах и жакете с цветами: 71-летняя Кристи Бринкли на светском ивенте

Известная американская модель Кристи Бринкли впечатлила своим аутфитом на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Getty Images

71-летняя Кристи Бринкли посещает вечер авторов 2025 в библиотеке Ист-Хэмптона. Модель приехала на мероприятие в белых коротких шортах и белом удлиненном жакете с разноцветной цветочной вышивкой. Обута Кристи была в яркие красные балетки, а на плече у нее висела большая плетенная сумка.

Блондинка распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы блеском. На пальце у модели сверкало кольцо с крупным камнем, а на запястье были часы.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Бринкли в купальнике позировала для глянцевой фотосессии. Она снялась для журнала Social Life Magazine.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie