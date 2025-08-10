- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
В белых мини-шортах и жакете с цветами: 71-летняя Кристи Бринкли на светском ивенте
Известная американская модель Кристи Бринкли впечатлила своим аутфитом на светском мероприятии в Нью-Йорке.
71-летняя Кристи Бринкли посещает вечер авторов 2025 в библиотеке Ист-Хэмптона. Модель приехала на мероприятие в белых коротких шортах и белом удлиненном жакете с разноцветной цветочной вышивкой. Обута Кристи была в яркие красные балетки, а на плече у нее висела большая плетенная сумка.
Блондинка распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы блеском. На пальце у модели сверкало кольцо с крупным камнем, а на запястье были часы.
Напомним, недавно мы показывали, как Бринкли в купальнике позировала для глянцевой фотосессии. Она снялась для журнала Social Life Magazine.