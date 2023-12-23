В белых нарядах и с красивым макияжем: Оля Полякова с дочерью представила рождественскую песню

Звездная мама и дочь в нежных аутфитах снялись в зимнем клипе.
Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью Марией презентовала общую чувственную песню "Різдвяна". Вместе с ними поет и автор этой композиции – Ольга Бажана (она также является автором таких хитов Поляковой, как "Королева ночи" и "Дякую").
В песне они поделились своими рождественскими желаниями: чтобы был мир на земле, чтобы добро победило и люди были счастливы.
Звездные красотки выпустили также зимний клип к треку, в котором появились в нежных образах и с красивым макияжем.
Полякова появилась в праздничной видеооткрытке в белоснежном костюме с плиссировкой и вырезами на талии. Сверху она надела стильное вязаное пальто со стегаными карманами.
На Марии был похожий белый наряд с плиссировкой и перьями на манжетах, а также бежевое бархатное пальто. Прическу она украсила большим белым бантом.
Ольга Бажана выбрала белое платье, твидовый жакет с декором и укороченный полушубок с поясом и меховыми объемными рукавами.
Напомним, дочери Оли Поляковой в стильных луках посетили звездную премьеру фантастического шоу "Короли магии спасают Новый год" в Киеве.
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