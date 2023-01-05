В белых платьях на вечеринке: Наоми Кэмпбелл показала снимки с подросшей дочерью

Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram фотографии со своей 19-месячной дочерью, имя которой она держит в тайне. Кстати, модель тоже не раскрывает, кто является биологическим отцом девочки.

Снимки со спины были сделаны во время празднования Нового года. Наоми держала дочь на руках. Лицо ребенка звездная мама тоже не показывает.

Наоми Кэмпбелл/Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл/Instagram Наоми Кэмпбелл

Для новогодней вечеринки Кэмпбелл выбрала роскошное белое платье макси с накидкой от бренда Alexander McQueen. На девочке было белое кружевное платье.

Наоми Кэмпбелл/Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми выложила еще одно фото с дочерью. Они гуляли по пляжу и бросали камешки в море.

Наоми Кэмпбелл/Instagram Наоми Кэмпбелл

Напомним, Кэмпбелл в бирюзовом платье сияла на красной дорожке гала-концерта Международного кинофестиваля "Красное море" в Джидде.

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