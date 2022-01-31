В белых плавках: Настя Каменских похвасталась упругими ягодицами

NK поделилась архивным снимком из отпуска.

Настя Каменских опубликовала в Instagram архивное фото с отдыха. На нем звезда предстала в серой рубашке со стразами на клапанах карманов, которую завязала на талии, и белых плавках. Певица продемонстрировала свои упругие ягодицы.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Кудрявые волосы она распустила и была без макияжа на лице.

В подписи к снимку Каменских написала, как ей сложно собраться с мыслями и написать план своих новых целей и желаний на год.

"Каждый январь для меня - это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания. Только в этом году я какая-то потеряшка. Месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу, то ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, а то ли стоит расслабиться и дать себе время!?" – написала под фото артистка.

Еще NK выложила интересное видео, на котором она в белом купальнике с черным принтом забавно танцует.

Ранее Каменских похвасталась пятой точкой в шоколадно-бежевом купальнике с "хищным" принтом и черном платье-сетке сверху.

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