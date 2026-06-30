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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

В белых широких брюках и черных лоферах: Оливия Уайлд под прицелом папарацци

42-летняя актриса и режиссер показала, как создать безупречный повседневный образ в минималистичной черно-белой гамме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд попала в объектив папарацци возле студии CBS в Нью-Йорке. Она появилась там в сдержанном стильном наряде.

Актриса выбрала черный укороченный трикотажный топ с короткими рукавами, который она сочетала с белыми широкими брюками с заутюженными складками. Образ знаменитости дополнил тонкий черный ремень с лаконичной пряжкой, который удачно подчеркнул контрастную цветовую гамму наряда.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

К наряду Уайлд подобрала черные кожаные лоферы и черные солнцезащитные очки. На плече у нее висела кремовая сумка-шоппер с красными ручками. У Оливии была волнистая прическа и почти незаметный макияж. На запястьях у нее был золотой браслет с камнями и черная резинка для волос.

Напомним, недавно в украинский прокат вышла комедийная драма «Соседи сверху» — фильм о сложных отношениях пар с их кризисами, ревностью и компромиссами. Оливия Уайлд сыграла одну из главных ролей, а также выступила режиссером картины.

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Дата публикации
Количество просмотров
160
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