В белых шортах и с сумкой Prada: Настя Каменских похвасталась летним луком

Певица показала свой новый аутфит.

34-летняя Настя Каменских вышла на прогулку в удобном ауфите. Она надела зеленую футболку с белым принтом, белые шорты и белые кеды. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги звезды. Свой летний образ певица дополнила сумкой Prada, часами и серебряным браслетом.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Волосы Каменских были распущены, а на ее лице практически не было макияжа.

"Эмоции", - лаконично подписала снимки певица.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Напомним, ранее Настя Каменских показывала в Instagram снимок, на котором она предстала в сексуальном образе total black. На артистке был прозрачный топ, поверх которого она надела прозрачную портупею с золотой металлической фурнитурой.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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